السنوسي إسماعيل: جويلي رمى الكرة في ملعب الدبيبة

علق المتحدث الرسمي السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري “السنوسي إسماعيل”، على حوار مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء أسامة جويلي عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر وتبث من تركيا.

وقال إسماعيل في تغريدة عبر “تويتر” إن جويلي دعا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى تسليم مهامها.

ورأى إسماعيل أن جويلي رمى الكرة في ملعب الدبيبة وما سيحدث سيكون من مسئولية الحكومة المنتهية ولايتها بالكامل.

يذكر أن جويلي قال خلال حواره إن مجموعات مسلحة تمنع الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا من ممارسة عملها من العاصمة طرابلس.

وتساءل جويلي: كيف سنصل للانتخابات ما لم نمارس ضغوطا على الجميع للوصول إلى هذا الهدف؟

وأضاف جويلي: “لا أخشى على مشروع فبراير للتغيير في ليبيا”، مُحملا من رفض تسليم السلطة بطريقة سليمة مسؤولية أي دم.

وأكد جويلي دعمه للانتخابات وأنه شارك فيها، مستدركا: لكن بهذه الطريقة لن نصل لها ولو بعد 100 عام.

وأشار جويلي إلى أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة يقدم مبررات للتمسك بالسلطة.

وأوضح أن حكومة الدبيبة انتهت مدتها، وعليها التسليم ببساطة ونحتفل بذلك.