بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 28 يوليو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 28 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء درجات الحرارة حول معدلاتها مع ارتفاع طفيف على الدواخل ومناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع احتمال طهور ضباب خفيف أخر الليل والصباح الباكر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-34)مْ على المناطق الساحلية وتسجل مابين (35-40)مْ على الدواخل وتسجل تراجع يوم السبت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ وتسجل علي جالو والجغبوب مابين(38-40)مْ .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:08)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:18).