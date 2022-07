البكوش: الولايات المتحدة عاجزة عن تغيير الوضع في ليبيا لأن مصالحها في المنطقة متشابكة

ليبيا – علق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش على تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند فيما يتعلق بالوضع الأمني تحديدًا، معتقدًا أن هناك نقطتين مهمتين في سلسلة تغريدات السفير نورلاند، الأولى اختفاء توصيف فتحي باشاآغا أنه رئيس الوزراء المكلف من البرلمان، فقد كان هذا التوصيف لباشاآغا سابقًا، والثانية تتمثل بتركيزه على أن ما يحدث حله انتخابات وصراع الشرعية لا يمكن أن يحل إلا بانتخابات.

البكوش تساءل خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: “النقطتان مهمتان، والسؤال: هل الموقف الثابت سيكون الأسابيع والأشهر القادمة أم مجرد صدفة؟”.

وأضاف: “نورلاند يتدخل فيما لا يعنيه ولكن المصداقية في هذا القول تتأتى عندما تنتقد النظام المصري وتقول من أنت يا سيسي لترسم خطًا أحمر داخل الحدود الليبية؟ وعقيلة صالح الذي قال: على النظام المصري أن يتدخل إذا أراد ذلك. التركيز على تفعيل الفكرة الإيطالية وهي التهدئة وجعل النفط يتحرك وكل واحد يجلس في مكانه ولا حكومة جديدة وهذه البداية ومن ثم يتحولون لمفاوضات ووساطة تبحث عن حل وهي الانتخابات”.

وأشار إلى أنه يجب عدم القول إن الولايات المتحدة لم تنجح بأي أمر، وتذكر الكوسفو والبوسنة وقناة السويس -بحسب تعبيره- فالولايات المتحدة تحاول التعامل مع ليبيا بما يخدم مصلحتها، ومصالحها في المنطقة متشابكة، فلا تستطيع أن تتعامل مع خليفة حفتر لأن الرئيس المصري لا يريد ذلك وهم يريدون السيسي ليطبق صفقة القرن مع إسرائيل. وفقًا لتعبيره.

كما اختتم حديثه مؤكدًا على أن الولايات المتحدة عاجزة عن تغيير الوضع في ليبيا؛ لأنه يضر مصالحها مع مصر والإمارات وفرنسا.

