العرفي: البرلمان سيعقد جلسة الأسبوع القادم لمناقشة المناصب السيادية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن نهاية الأسبوع ستنتهي المهلة التي أعطيت لمجلس الدولة الإستشاري إرسال أسماء المترشحين للمناصب السيادية.

العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن مجلس النواب سيعقد جلسة الأسبوع القادم؛ لمناقشة المناصب السيادية.

وأضاف: “إذا لم يرسل مجلس الدولة أسماء المترشحين للمناصب السيادة فسيشكل مجلس النواب لجنة لفرز أسماء المترشحين، وإعطائه للمجلس للتصويت عليه”.

العرفي رأى من الضروري جدًا حسم موضوع المناصب السيادية،لافتًا إلى أن أبرز المناصب السيادية التي سيتم تغييرها هو منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

