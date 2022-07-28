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باشاغا: ليبيا مفتاح الأمن بالبحر المتوسط

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، إنه أجرى محادثات إيجابية مع إيطاليا وفرنسا، مشيرًا إلى أنه جرى التأكيد على الالتزام بالعمل معا من أجل توطيد العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف باشاغا، عبر تويتر، أن “ليبيا مفتاح الأمن بالبحر المتوسط ويمكن أن تكون مصدرا مستداما للطاقة غير المسيّسة لأوروبا، فضلا عن الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية”.

وأثنى باشاغا، على “الموقف العلني لكلّ من إيطاليا وفرنسا الداعم لاستقرار وأمن بلدنا والمنادي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية”. وقال: “كما أنني أقدّر اعترافهما بأن الحكومة الليبية الموحدة هي شرط أساسي لنجاح الانتخابات”.

وقال: “أوضحت أيضًا أنه في ظل قيادتي ستبقى الأولوية القصوى لتحقيق السلام والاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، كما تنص عليه خارطة الطريق نحو التعافي التي أقترحها”.


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صحيفة العنوان الليبية

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