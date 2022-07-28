باشاغا: ليبيا مفتاح الأمن بالبحر المتوسط

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قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، إنه أجرى محادثات إيجابية مع إيطاليا وفرنسا، مشيرًا إلى أنه جرى التأكيد على الالتزام بالعمل معا من أجل توطيد العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف باشاغا، عبر تويتر، أن “ليبيا مفتاح الأمن بالبحر المتوسط ويمكن أن تكون مصدرا مستداما للطاقة غير المسيّسة لأوروبا، فضلا عن الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية”.

1/4 بعد محادثات إيجابية مع إيطاليا وفرنسا، أكدنا على التزامنا بالعمل معا من أجل توطيد العلاقات فيما بيننا وتحقيق مصالحنا المشتركة. — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) July 28, 2022

وأثنى باشاغا، على “الموقف العلني لكلّ من إيطاليا وفرنسا الداعم لاستقرار وأمن بلدنا والمنادي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية”. وقال: “كما أنني أقدّر اعترافهما بأن الحكومة الليبية الموحدة هي شرط أساسي لنجاح الانتخابات”.

وقال: “أوضحت أيضًا أنه في ظل قيادتي ستبقى الأولوية القصوى لتحقيق السلام والاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، كما تنص عليه خارطة الطريق نحو التعافي التي أقترحها”.