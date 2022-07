ليبيا – ترأس فرج بو الخطابية رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق اجتماعًا مع عدد من الحكماء لعرض عدد من المشاكل التي تعترض البلدية وسبل معالجتها.

بيان صحفي صدر عن المجلس طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن من بين أبرز هذه المشاكل مشكلة شركة الخليج والصرف الصحي وطفح المياه السوداء في عدد من الأماكن بسبب الأعطال بمحطات الرفع، فيما طالب بو الخطابية الحكماء بدعم جهود البلدية ومساندتها بهدف معالجة المشكلة.

وأضاف بو الخاطية: إن هذا يتم من خلال الاتصال بكل الجهات الأمنية والإدارية والمسؤولين لحلحلة هذه المشاكل مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي. مؤكدًا أن البلدية دفعت مبالغ كبيرة من أجل إصلاح هذه المحطات رغم أن هذا الأمر يخص الشركة.

The post بو الخطابية: لا بد من معالجة أعطال محطات الرفع بمنظومة الصرف الصحي في طبرق first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية