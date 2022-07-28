باشاغا: في ظلي قيادتي للحكومة ستبقى الأولوية القصوى تحقيق السلام والاستقرار

غرد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، عبر حسابه على تويتر، على المحادثات التي أجراها مع إيطاليا وفرنسا،والتي وصفها بـ «الإيجابية»

وقال «باشاغا»؛ إنه “بعد محادثات إيجابية مع إيطاليا وفرنسا، أكدنا على التزامنا بالعمل معا من أجل توطيد العلاقات فيما بيننا وتحقيق مصالحنا المشتركة”.

وتابع؛ “ليبيا مفتاح الأمن بالبحر المتوسط ويمكن أن تكون مصدرا مستداما للطاقة غير المسيّسة لأوروبا”، مردفًا؛ “فضلا عن الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية”.

وأكمل؛ “أثنيت على الموقف العلني لكلّ من إيطاليا وفرنسا الداعم لاستقرار وأمن بلدنا والمنادي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

وأشار إلى أنه يقدر “اعترافهما بأن الحكومة الليبية الموحدة هي شرط أساسي لنجاح الانتخابات”.

وختم مبينًا أنه أوضح أيضًا أنه “في ظل قيادتي ستبقى الأولوية القصوى لتحقيق السلام والاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، كما تنص عليه خارطة الطريق نحو التعافي التي اقترحها”.