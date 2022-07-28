«الأرصاد»: البحر هادئ.. والرؤية جيدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما تكون مغطاة جزئيًا بالسحب على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

وبالنسبة لحالة البحر، أظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن البحر هادئ على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما يكون هادئًا إلى خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق، وتكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر آخر الليل وصباح الغد.

– الرياح شمالية شرقية إلى بحرية على ساحل زوارة وطرابلس، وتكون بحرية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 05 و10 عقد.

– ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 مترا.

– البحر هادئ.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.