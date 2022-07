الإيقاع بتشكيل عصابي يمتهن الخطف والابتزاز المالي في القره بوللي

ليبيا – تمكن عناصر قسم البحث والتحري في مركز شرطة القره بوللي من الإيقاع بتشكيل إجرامي يمتهن عمليات خطف المواطنين والإفراج عنهم مقابل فديات مالية.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى ورود بلاغ من أحد المواطنين للمركز بخصوص تعرضه إلى واقعة خطف من قبل 3 أشخاص قاموا بابتزازه وطلب فدية مالية أو نشر صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع البيان: إن صاحب البلاغ قام بإبلاغ ذويه بدفع 3 آلاف دينار إلى الخاطفين مع الاتفاق على مكان التسليم والاستلام. مؤكدًا تمكن فريق البحث والتحري من القبض على شخصين تم التعرف عليهما من قبل المخطوف، وأقرا بواقعة الخطف واستلام المبلغ المالي، فيما لم يزل البحث جاريًا عن شريكهما الثالث.

