ليبيا – بحثت وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش مع سفيرة كندا في ليبيا “إيزابيل سافارد” سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجي.

بييان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى تأكيد المنقوش لـ”سافارد” عمل حكومة تصريف الأعمال المتواصل لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وفق قاعدة دستورية متفق عليها لتحقيق مطالب الشعب الليبي لفرض الأمن والاستقرار داخل البلاد.

بدورها، جددت السفيرة دعم بلادها لكافة الجهود المبذولة من قبل حكومة تصريف الأعمال.

المنقوش: نعمل على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وفق قاعدة دستورية متفق عليها

