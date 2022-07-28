أمن بنغازي: القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة المنازل يديره شخص فلسطيني

ألقى قسم التحريات العامة، بمديرية أمن بنغازي، القبض على تشكيل عصابي من خمسة أشخاص امتهنوا سرقة المنازل والسلب بقوة السلاح، وتبين أن الشخص الذي يدير التشكيل فلسطيني الجنسية .

وأوضح بيان مدير أمن بنغازي، عبر حسابها على فيسبوك، أنه “استجابةً لشكوى مواطن تقدم بها لقسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي حيث أبلغ ضد مجهول قام بسرقة طيور من مزرعته بمنطقة سيدي خليفة وتقدر هذه الطيور بمبلغ مالي وقدره 35.000 ألف دينار”.

وأردف البيان؛ “وأصدر رئيس القسم رائد فوزي الفايدي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين، وعقب ورود معلومات لأعضاء التحريات عن شخص يقوم ببيع طيور باهضة الثمن بأسعار منخفضة بسوق دينارين، وتم انتقال أعضاء التحريات وضبطه متلبسا والانتقال به إلى القسم”.

وتابع؛ “وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ع.أ فلسطيني الجنسية، واعترف بسرقته الطيور من مزرعة المواطن، كما اعترف أيضًا بأنه يُدير تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص وهو الخامس يمتهن سرقة منازل ومزارع المواطنين وكذلك السلب بقوة السلاح الأول يُدعى أ.و.ح ليبي الجنسية والثاني يُدعى ع.م.ر ليبي الجنسية والثالث يُدعى ر.م.م ليبي الجنسية والرابع أ.أ.أ ليبي الجنسية”.

وأكمل البيان؛ “وتم البحث والتحري عن الأشخاص سالفي الذكر وبإعداد الكمائن تم ضبطهم بالكامل وإيداعهم بالحجز القانوني بالقسم؛ وبالاستدلال معهم اعترفوا بعدة عمليات سرقة وسطو مُسلح”.

وأوضح نص البيان أن “من هذه العمليات سرقة مبلغ مالي 5000 الآف دينار وشاشات تلفاز وعدد من أسطوانات الغاز من مزرعة بمنطقة سيدي خليفة، وسرقة مبلغ مالي 2000 دينار ومولد كهربائي وشاشة تلفاز ومضخة مياه من إستراحة بمنطقة سيدي خليفة، وسرقة إطارات وشاشات تلفاز من منزل بمنطقة شبنة الرابش القديم”.

كما تبين أن التشكيل العصابي سرق أيضًا “أغنام وهواتف محمولة وبطارية مركبة من مزرعة بمنطقة سيدي خليفة، والسطو المسلح على أحد المواطنين بمنطقة الكويفية وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي 500 دينار ونضيدة المركبة والإطار الاحتياطي”.

وخلال التحقيقات مع المتهمين تبين أنهم قاموا أيضًا بـ “السطو المسلح على محل لبيع المواد الغذائية وسرقة عدد كبير من كروت الدفع والهاتف الشخص لصاحب المحل، وسرقة مُعدات زراعية وأغنام وطيور من مزرعة بمنطقة الكويفية وتقدر المسروقات بثلاثون ألف دينار 30.000 ألف دينار، والسطو المسلح على إحدى المزارع بمنطقة الكويفية وتكبيل حارس المزرعة وسرقة عدد من الأغنام وكوابل نحاسية “، وتم إحالة التشكيل العصابي بالكامل إلى النيابة العامة.