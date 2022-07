الدبيبة لـ أعيان مصراتة: اختيار مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط لم يتم بإملاءات دولية

ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بمجلس أعيان بلدية مصراتة وعميدها المكلف وأعضاء المجلس البلدي وقيادات محلية وأسر الشهداء.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن اللقاء شهد حضور مدراء القطاعات الحكومية ورؤساء الفروع البلدية ومخاتير المحلات في وقت شدد فيه العميد المكلف على رغبة مصراتة شأنها شأن باقي المدن في إجراء الانتخابات واختيار سلطة تشريعية ورئاسية وحكومة تنفيذية عن طريقها.

وجدد العميد المكلف دعم مدينة مصراتة بكافة مكوناتها لحكومة تصريف الأعمال، فيما أشار رئيس مجلس الأعيان لوقوف مصراتة بالضد من الاقتتال والحروب وبذل كافة جهودها الاجتماعية لأن يكون الاستقرار عنوانًا لهذه المرحلة حتى الوصول للانتخابات، فالمدينة لن تسمح بأي فتنة داخلها.

وأشار الدبيبة إلى أن هدف حكومته يتمثل بإجراء الانتخابات وأنها بانتظار القاعدة الدستورية لتقوم بهذا الاستحقاق الوطني المهم، مبينًا أن اختيار مجلس إدارة مؤسسة النفط بطرابلس تم وفق القانون ومقترحات وزير النفط والغاز بالحكومة محمد عون، وليس بصفقة سياسية كما يحاول البعض الترويج له أو بإملاءات دولية.

