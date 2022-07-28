مجلس الأمن يصوت اليوم على  تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

يستعد مجلس الأمن خلال جلسته المقرر عقدها اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة، للتصويت على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسات السابقة لمجلس الأمن حول تمديد ولاية البعثة الأممية؛ شهدت خلافا كبيرا بين الدول الأعضاء، وخصوصا أمريكا وروسيا على استمرار تولي المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز مسؤولية البعثة.

وكان مجلس الأمن الدولي قرر خلال جلسة في أبريل الماضي تجديد ولاية البعثة، وهو التمديد الثالث الذي يصدره المجلس منذ منتصف سبتمبر الماضي، حيث أصدر وقتها قرارا بتمديد تقني للبعثة لمدة أسبوعين فقط، ثم أصدر قرارا ثانيا نهاية الشهر ذاته بتمديد ولاية البعثة حتى 31 يناير.