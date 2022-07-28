السفير الأمريكي: على المليشيات أن يقولوا لا لتجدد النزاع المسلح

دعا سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند المسؤولين عن الاشتباكات بين المليشيات في ليبيا لأن يرددوا بصوت عال لا لتجدد النزاع المسلح.

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” إن نورلاند التقى اليوم رئيس أركان قوات المنطقة الغربية محمد الحداد.

وأثنى نورلاند على جهود الحداد المشتركة مع رئيس أركان القوات المسلحة عبد الرزاق الناظوري، وكذلك عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5).

وأضاف الناظوري أنه من الحكمة أن يحذو المسؤولون عن الاشتباكات بين الميليشيات في الأيام الأخيرة حذو الحداد وغيره وأن يرددوا بصوت عال “لا لتجدد النزاع المسلح”.