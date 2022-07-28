بالتنسيق مع الخارجية.. وزارة النفط تقيم مأدبة عشاء لسفراء الدول بحضور بن قدرارة

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أقامت وزارة النفط والغاز، بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، مأدبة عشاء للسفراء المعتمدين لدي دولة ليبيا، وذلك في حضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الدكتور فرحات بن قدارة، وعدد من وزراء الحكومة.

وقالت الخارجية، عبر تويتر، إن تمت، على هامش المأدبة، مناقشة التعاون في مجال النفط بين المؤسسة الوطنية للنفط، وممثلي الدول المشاركة.

– وعلى هامش المأدبة تم مناقشة التعاون فى مجال النفط بين @NOCLibya وممثلى الدول المشاركة،حيث عبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة التي أدت إلى رفع القوة القاهرة واستئناف إنتاج النفط والغاز من كافة الحقول والموانئ الليبية ورجوعه إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية. pic.twitter.com/jPqOyJ0v63 — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا (@MFA_Libya) July 28, 2022

وأضافت، أن سفراء الدول عبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة، التي أدت إلى رفع القوة القاهرة واستئناف إنتاج النفط والغاز من كافة الحقول والموانئ الليبية، ورجوعه إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية.