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بالتنسيق مع الخارجية.. وزارة النفط تقيم مأدبة عشاء لسفراء الدول بحضور بن قدرارة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أقامت وزارة النفط والغاز، بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، مأدبة عشاء للسفراء المعتمدين لدي دولة ليبيا، وذلك في حضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الدكتور فرحات بن قدارة، وعدد من وزراء الحكومة.

وقالت الخارجية، عبر تويتر، إن تمت، على هامش المأدبة، مناقشة التعاون في مجال النفط بين المؤسسة الوطنية للنفط، وممثلي الدول المشاركة.

وأضافت، أن سفراء الدول عبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة، التي أدت إلى رفع القوة القاهرة واستئناف إنتاج النفط والغاز من كافة الحقول والموانئ الليبية، ورجوعه إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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