تقرير اقتصادي: توتال الفرنسية ماضية في مساعدة ليبيا في التحول للطاقة النظيفة

ليبيا – أكد تقرير اقتصادي نشرته مجلة “الطاقات المتجددة” الدولية استمرار عملاق الطاقة الفرنسي “توتال” في تنفيذ التزامته المتمثلة بالمشاريع في عدة دول منها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المتعلق بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أشار إلى مضي الشركة الفرنسية في مساعيها لمساعدة البلدان المنتجة للهيدروكربونات لبناء مستقبل أكثر استدامة، من خلال الاستخدام الأفضل لمواردها الطبيعية، ومنها الطاقة الشمسية.

وأضاف التقرير: إن الهدف من هذا هو إحداث التأثير المباشر لتسهيل وصول السكان إلى المزيد من الكهرباء الأكثر نظافة وموثوقية وبأسعار معقولة. مؤكدًا استفادة “توتال” من مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية على نطاق واسع في ليبيا.

