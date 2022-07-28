جواز السفر الليبي يتذيل قائمة الأضعف حول العالم

تذيل جواز السفر الليبي قائمة أضعف جوازات العالم لعام 2022، وأصبح يسمح بدخول 41 دولة بعد أن كانت 38 دولة، لكن مرتبته انخفضت من 92 إلى 104 خلال هذه السنوات.

جاء هذا التصنيف حسب «مؤشر هينلي»، الذي يعتبر تصنيفا عالميا لدول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم، وقد جاء الجواز الليبي في ذيل التصنيف مع الجواز الصومالي والعراقي واليمني والسوري الذي جاء الأكثر تضرراً من بين جوازات السفر العربية خلال هذه الفترة، رغم أنه الجواز الأعلى تكلفةً في العالم.

يأتي هذا في الوقت الذي اكتسبت فيه جوازات دول الخليج قوة وصلاحيات مضاعفة خلال السنين العشر الأخيرة؛ حيث حقق الجواز الإماراتي القفزة الأعلى من بين جوازات السفر العربية، إذ صعد من المرتبة الـ66 في 2011، إلى المرتبة الخامسة عشرة في 2022، يليه الجواز القطري ثم السعودي كأفضل جوازات عربية.