صالح: مجلس النواب لا يتحمل مسؤولية تأخر الانتخابات

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن المجلس لا يتحمل مسؤولية تأخر إجراء الانتخابات في ليبيا.

وأضاف صالح في كلمته خلال لقائه عددا من أعيان ومشايخ وعُمد وشباب منطقة البطنان والجبل الأخضر أن الانتخابات في ليبيا تعطلت بسبب التدخلات الخارجية والقوة القاهرة التي أعلن عنها رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح مضيفا أن هذه القوة القاهرة ربما مازالت قائمة داعيا النخب والساسة والمترشحين إلى أن يسألوا المفوضية هل مازالت القوة القاهرة قائمة.

وأضاف صالح أن السلطة التشريعية مهمتها إصدار القوانين مبينا أن مجلس النواب أصدر القوانين الأساسية الهامة لبناء الدولة والمصالحة.

وأشار صالح إلى أن أول خطوة في المصالحة هي العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي مؤكدا أن مجلس النواب أصدر كل القوانين اللازمة في هذا الشأن كما أصدر قانون الاستفتاء وقانوني انتخاب مجلس النواب والرئيس

وتحدث صالح عن مصرف ليبيا المركزي قائلا إن رئيس المصرف الصديق الكبير تمت إقالته منذ 2014 إلا أنه لازال مستمرا في عمله مؤكدا أنه خلال شهر مايو الماضي أصدر 500 اعتماد منهم اعتماد واحد لمدينة درنة ولم يصدر أي اعتماد لفزان كما أن التعيينات تتم عن طريق المعارف والأصحاب