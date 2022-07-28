السفير الأمريكي: من الممكن التغلب على العنف في ليبيا

أكد السفير والمبعوث الأمريكي “ريتشارد نورلاند”، في سلسلة تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها على “تويتر”، أن ” الليبيون يستحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة في الأيام الأخيرة”

وقال “نورلاند” خلال لقائه بوزيرة خارجية حكومة الدبيبة المنتهية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس إنه “كان لديى الوزير الوقت لمناقشة القضايا العملية في علاقتنا الثنائية، مثل المعاملة بالمثل للحصول على تأشيرة ، ولكن بشكل خاص أهمية الحفاظ على الأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي خلفت للأسف 16 قتيلاً”.

وحث السفير الأميركي، بشدة “جميع القادة على تجنب الخطوات التصعيدية ، وندعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وأشار “نورلاند” إلى أنه “لا يزال من الممكن التغلب على العنف الأخير إذا عمل القادة الليبيون معًا لصالح البلاد”.

وختم موضحًا أن “الانتخابات الحرة والنزيهة هي الوسيلة الوحيدة لإقامة حكومة وطنية تتمتع بالشرعية “.