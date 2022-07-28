الحزب الديمقراطي الإيطالي: لن نُصوت لصالح إعادة تمويل خفر السواحل الليبي

أكد الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتّا، أنه “في العام الماضي صوتنا لصالح إعادة التمويل، مع الإلتزام بتغيير نهج خفر السواحل الليبي، إلا أن هذا الالتزام لم يتحقق”.

وقال «ليتّا»، في تصريح صحفي، إنه “لن نُصوت لصالح إعادة تمويل خفر السواحل الليبي، خلال اجتماع لجنتي الخارجية والدفاع في مجلس النواب، للإقرار النهائي للبعثات الدولية”.

ومن جانبها قالت رئيسة وحدة البرامج الإقليمية في المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية هنريك تراوتمان، في شهر فبراير الماضي، إن “قدرة ليبيا على منع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى أوروبا أو الغرق في البحر، لا تزال مرهقة”.

وختمت المسؤولة الأوروبية، أن “إنفاق أوروبا في الفترة من 2014 إلى 2020، أكثر من 500 مليون يورو «565 مليون دولار» على برامج في ليبيا تتعلق بشكل أساسي بالهجرة وإدارة الحدود”.