السفير الأمريكي: لا ينبغي أن يواجه المدنيون خطر الصراع بين المسلحين

أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أنه لا ينبغي لليبيين العاديين أن يواجهوا خطر الصراع بين الجماعات المسلحة.

وقال نورلاند بحسب تغريدة للسفارة الأمريكية بموقع “تويتر” إنه بحث اليوم الخميس مع اللافي أهمية المصالحة الوطنية للانتخابات ولاستقرار ليبيا على المدى الطويل مبينا أنه لا ينبغي لليبيين العاديين أن يواجهوا خطر الصراع بين الجماعات المسلحة.

وكان سفير الولايات المتحدة الأمريكية أكد خلال لقائه رئيس أركان قوات المنطقة الغربية محمد الحداد أنه من الحكمة أن يحذو المسؤولون عن الاشتباكات بين الميليشيات في الأيام الأخيرة حذو الحداد وغيره وأن يرددوا بصوت عال “لا لتجدد النزاع المسلح”.