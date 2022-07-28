غريان.. قوة مكافحة الإرهاب تعلن القبض على عراقي للانتماء لداعش

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ألقت، سرية الحسم التابعة للقوات الخاصة، بقوة مكافحة الإرهاب، القبض على عراقي وسط مدينة غريان للاشتباه في انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت القوة، عبر فيسبوك، اليوم الخميس، إن عملية القبض جاءت إثر استخباراتية ناجحة، في إطار الجهود المبذولة مكافحة الإرهاب وتتبع العناصر المشتبه في انتماءها للتنظيمات الإرهابية.

وذكرت أن من قبض عليه هو شخص يدعى “ن . ف . ل” عراقي الجنسية بمدينة غريان.

وأوضحت أن عملية القبض جرت بأحد الأحياء السكنية المزدحمة بالمدينة، التي يقيم فيها، وباحترافية دون تعرض المواطنين لأي خطر.