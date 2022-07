معزب: من الصّعب تحقيق انتخابات نزيهة ومقبولة النتائج من الجميع في ظل الظروف الراهنة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن بعض الدول تخشى من ردود فعل الأطراف المتنازعة وعدم قبول بعضها بنتائج الانتخابات.

معزب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، لفت إلى أن هناك أزمة ثقة كبيرة بين مختلف الأطراف من حدوث تزوير وتلاعب في سجّلات الناخبين.

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات ليس أمرًا مستحيلًا إذا كانت هناك إرادة ونوايا صادقة من كافة الأطراف.

معزب رأى أنه من الصّعب تحقيق انتخابات نزيهة ومقبولة النتائج من الجميع في ظل الظروف الراهنة.

