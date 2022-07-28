خارجية الدبيبة: سفيرنا الجديد إلى ماليزيا سيوطد علاقتنا التاريخية معها

قدم السفير محمد الصادق عطية سفير دولة ليبيا لدى مملكة ماليزيا، أوراق اعتماده إلى ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين مصطفى بالله شاه.

وبحسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة، اليوم الخميس، فإن السفير الليبي نقل تحيات رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة المنتهية ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي إلى ملك ماليزيا.

وأكد السفير، عمق العلاقة الليبية الماليزية، معرباً عن التطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة وكذلك بحث سبل فتح مجالات جديدة من التعاون انطلاقا من العلاقة التاريخية الراسخة بين البلدين.

وأعرب السفير الليبي، عن حرصه الكامل على بذل مجهوداته لتعزيز أواصر علاقات التعاون المشترك ذات الأولوية بين البلدين، قائلاً إنه على ثقة تامة بأن يجد التعاون المثمر من قبل المسؤولين بالحكومة الماليزية.

ومن جانبه أكد السلطان عبد الله رعاية الدين مصطفى شاه، عمق العلاقة التاريخية للعلاقات الدبلوماسية التي تجمع البلدين، مبديًا استعداد بلده لدعم كل الجهود الدولية الرامية إلى استقرار الأوضاع في ليبيا، ومتمنياً عموم الأمن والاستقرار .