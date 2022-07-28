ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

28 July, 2022

تابع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس، أوضاع الأطفال المحقونين بالإيدز، خلال اجتماع مع اللجنة العليا لمتابعة أوضاع الأطفال المحقونين بمرض نقص المناعة المكتسبة، وعدد من المرضى المصابين.

وعقد الاجتماع بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووكيل وزراة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، ووكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان خالد نجم.

واستمع رئيس الوزراء لكافة المشاكل التي تواجههم والتي لم يوضع لها حلول جذرية منذ سنوات، وأصدر تعليماته بتوفير المخصصات اللازمة من وزراة المالية وفق المقترح المدروس والمعتمد من لجنة الميزانية بالوزارة، كما شدد على وزارة الصحة بضرورة التزام جهاز الإمداد الطبي بتوفير الأدوية اللازمة من المنشأ المعتمد، وصيانة وتجهيز مركز الأمراض السارية بنغازي.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزيرة الخارجية والتعاون الدولية، بضرورة تفعيل الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن حقوقا كثيرة فُقدت.

يذكر بأن الأطفال المغدورين يبلغ عددهم 440 طفلا وطفلة و20 أمًّا، جراء جريمة الغدر التي وقعت بمدينة بنغازي عام 1998.