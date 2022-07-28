ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في مناطق الدواخل والجنوب

العنوان-طرابلس

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها، اليوم الخميس، مع ارتفاع طفيف على الدواخل ومناطق الجنوب.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تكون السماء صافية في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع احتمال طهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و40 درجة على الدواخل، وتسجل تراجعًا يوم السبت.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، وتسجل على جالو والجغبوب بين 38 و40 درجة.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون حالة السماء صافية، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون حالة السماء صافية، و الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.