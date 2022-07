ليبيا – سلم مركز رأس اجدير الحدودي أمس الأربعاء الشحنة الثانية من كميات الوقود المضبوطة لشركة البريقة لتسويق النفط تقدر بـ 6200 لتر من الوقود المعد للتهريب.

مصلحة الجمارك أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن الشحنة الأولى بلغت 16 ألف لتر، ليصل بذلك إجمالي الكمية التي قام المركز بتسليمها إلى 22 ألفًا و200 لتر من الوقود كانت معدة للتهريب.

The post مركز رأس اجدير يسلم شركة البريقة أكثر من 6 ألاف لتر من الوقود المعد للتهريب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية