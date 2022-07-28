الأمم المتحدة الإنمائي يسلم مستشفى غريان التعليمي منظومة للطاقة الشمسية

شهدت مدينة غريان استلام المستشفى التعليمي فيها منظومة الطاقة الشمسية برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

بيان صحفي صدر عن المجلس البلدي غريان، أكد مشاركة مسؤولين حكوميين ومن البرنامج في مراسم الاستلام، فضلًا عن عضو مجلس النواب عن المدينة صلاح زوبيك، مشيرًا إلى أن المنظومة تم توفيرها وتركيبها بغرض ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن أهم المرافق الصحية بالمدينة.

وأضاف البيان: إن الهدف الآخر من توفير المنظومة يتمثل في ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل طرح الأحمال بسبب عجز الإنتاج.