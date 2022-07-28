موقع إيطالي: طائرة أمريكية في مهمة مراقبة جديدة بسواحل طرابلس

أفاد موقع إيتاميل رادار الإيطالي، بأن طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية من طراز Lockheed EP-3E ‘Aries II’ رقم السجل (Reg. 160764) غادرت قاعدة خليج سودا الجوية التابعة لحلف الناتو في جزيرة كريت اليونانية هذا الصباح لتنفيذ مهمة مراقبة جديدة.

وأكد الموقع، أن المهمة هذه المرة، لم تكن الوجهة النهائية هي البحر الأسود بل وسط البحر الأبيض المتوسط ، وتحديداً امتداد الساحل قبالة طرابلس.

ولفت الموقع، إلى أن الطائرة دارت في مدار حوالي ساعة قبالة العاصمة الليبية مع تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال ADS-B.

تأتي هذه المهمة لطائرة الاستطلاع الأمريكية في أعقاب تصاعد التوتر مرة أخرى في طرابلس في الأيام الأخيرة، وفقا للموقع الإيطالي.