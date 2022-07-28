صالح يبحث الصعوبات التي تواجه مهنة الصيدلة

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المشاكل والعراقيل التي تواجه النقابة العامة للصيادلة ومهنة الصيدلة وتذليل الصعوبات التي تواجه المهنة بشكل عام .

جاء ذلك خلال لقاء صالح بمكتبه في مدينة القبة مع رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة للصيدلة خليفة مسعود الذيب رفقة رئيس الجمعية العمومية للنقابة محمود الشامخ وعدد من رؤساء النقابات الفرعية في المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية، وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وفي ختام اللقاء قدم الحاضرون درع الوطن لرئيس مجلس النواب تقديراً لجهوده الوطنية في خدمة الوطن .