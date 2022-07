عقيلة صالح: المجلس على استعداد لإجراء أي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمنطقة القرضبة ببلدية طبرق عددًا كبيرًا من أعيان ومشايخ وعُمد وشباب منطقة البطنان والجبل الأخضر.

الحاضرون وخلال اللقاء عبروا وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس عن استنكارهم للاعتداء الذي طال مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، مؤكدين بأنه لا يمثل أهالي المنطقة بكافة تركيباتها الاجتماعية، ولا يمثل إلا من قام به، مؤكدين إدانتهم لهذا الجرم.

وأشاد الأعيان والمشايخ خلال كلماتهم بدور عقيلة صالح ومجهوداته الوطنية طيلة هذه السنوات وعدم تفريطه بالثوابت الوطنية رغم ما يُحاك للوطن من مؤامرات داخلية وخارجية مشيدين بدور مجلس النواب.

وعبر رئيس مجلس النواب عن شكره وتقديره لكافة المكونات الإجتماعية باعتبارها صمام أمان للمنطقة.

كما تناول خلال كلمته مسيرة عمل مجلس النواب ووفائه بكافة التزاماته الدستورية من إصدار القوانين المهمة لتحقيق المصالحة الوطنية مثل قانون العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي، بالإضافة إلى إصدار قانون الاستفتاء، وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب، وإصدار القوانين التي تمس حياة المواطن اليومية مثل قانون رفع مرتبات العاملين بقطاع التعليم والشرطة.

وأكد على قرب صدور القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة لتحسين مستوى دخل المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع.

كما تطرق لقيام مجلس النواب بواجبه في سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية نتيجة فشلها الذريع في معالجة الملفات الخدمية المُلحة للمواطن مثل الكهرباء والوقود وغيرها، رغم صرفها المليارات من أموال الشعب الليبي نتيجة لحجم الفساد في هذه الحكومة وبأن مجلس النواب قام بما هو لازم ومنح الثقة لحكومة فتحي باشاآغا.

وشدد رئيس مجلس النواب على استعداد المجلس لإجراء اي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إذا طلب منه ذلك، مؤكدًا بأن المجلس لم يكن عائقًا لإجراءها، بل القوة القاهرة والتدخلات الخارجية هي من حالت دون إجراء الانتخابات.

