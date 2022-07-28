مينيتي: قد تتكرر أحداث 2011 مجددًا في شمال إفريقيا.. وليبيا ستكون الأكثر تضررًا

توقع وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينّيتي أن يشهد شمال إفريقيا أحداث عام 2011 مجدداً، لكن بدون أوهام الربيع العربي، مشيرًا إلى أن ليبيا قد تكون الأكثر تضررًا جرّاء التوترات الدولية في العالم.

مينّيتي رئيس مؤسسة (Med-Or) للبحوث التابعة لمجموعة ليوناردو، وفي تصريحات على هامش مؤتمر بعنوان “أوكرانيا وحوض المتوسط، أهناك خيط أحمر؟”، عقد بروما الثلاثاء، وفقًا لما نقلته وكالة”نوفا” الإيطالية قال إن:”المجتمع الدولي يحتاج إلى الاستقرار في شمال إفريقيا، حيث يمكن أن تؤدي أزمة الغذاء مع التوترات الاجتماعية إلى تأثير دومينو دراماتيكي، ويكمن الخطر في أن يكون هناك عام 2011 آخر من دون وهم ربيع عربي جديد”.

وتوقع أن ليبيا ربما تكون الأكثر تضررًا جرّاء التوترات الدولية في العالم، لأنها كانت في السنوات الأخيرة محور مبادرات دولية عديدة.

وأضاف:”يكفي مجرد التفكير بحضور تركيا في طرابلس وروسيا في برقة، فضلا عن الدور المهم بشكل خاص لدول عربية مثل الإمارات والسعودية وقطر، على حد قوله.

واختتم مينّيتي بالقول: “إذا اتّقدت الأوضاع في ليبيا، فستكون هذه إشارة يجب أن ننتبه إليها بشكل خاص”.