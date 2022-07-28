الزويك: مستعدون لمواجهة أي تحرك عسكري ضد حكومة الدبيبة

قال محسن الزويك، آمر “قوة دعم الدستور والانتخابات” التابعة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة،:” مستعدون لمواجهة أي تحرك عسكري”.

وأضاف الزويك، في تصريحات لقناة المفتي المعزول “التناصح”، إن فشل مشروع الحكومة الموازية-الحكومة المنبثقة عن البرلمان برئاسة فتحي باشاغا- جعلهم يهددون باستعمال القوة واقتحام العاصمة، علي حد قوله.

وزعم الزويك:” ردنا على التهديدات الأخيرة لن يكون بالكلام في وسائل الإعلام بل بالاستعداد على الأرض”.

وادعى أن مشروع الحكومة الموازية بدأ منذ فشل قائمة عقيلة وباشاغا في ملتقى جنيف.

وكان مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء أسامة جويلي، قال في وقت سابق، إن مجموعات مسلحة تمنع الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا من ممارسة عملها من العاصمة طرابلس.

ورفض جويلي، خلال اجتماعه مع عدد من قادة التشكيلات المسلحة، استخدام القوة أو التمسك بالسلطة أو الوصول إليها بقوة.

أضاف أن حكومة الدبيبة فاقدة للشرعية والولاية القانونية منذ تاريخ منح الثقة لحكومة باشاغا، متابعا:” نحن ندافع عن مبدأ التداول السلمي للسلطة، و قد نضطر مكرهين لاستخدام القوة لتأمين عمل حكومة باشاغا المكلفة” .

وتابع قائلًا: “الحاضرون طالبوا بخفض التصعيد إلى حين الاجتماع القادم، ووافقنا على ذلك” وفق تعبيره.