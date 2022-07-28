نورلاند يثني على الجهود المشتركة لـ “الحداد والناظوري” ولجنة “5+5”

العنوان-طرابلس

أثنى السفير الأمريكي لدى ليبيا ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بجهود رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، ورئيس الأركان بالقوات المسلحة، الفريق عبدالرازق الناظوري.

وأثنى نورلاند خلال لقائه، اليوم الخميس، مع الحداد على جهوده المشتركة مع الناظوري، وأيضا على عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

ونقلت السفارة عن نورلاند قوله: “من الحكمة أن يحذو المسؤولون عن الاشتباكات بين الميليشيات في الأيام الأخيرة حذو الجنرال الحداد وغيره، وأن يرددوا بصوت عال لا لتجدد النزاع المسلح”.