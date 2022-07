الحزب الديمقراطي الإيطالي يعلن عن عدم تصويته لصالح إعادة تمويل مهمة دعم خفر السواحل الليبي

ليبيا – أعلن الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي إنريكو ليتّا أن حزبه لن يصوت لصالح إعادة تمويل مهمة دعم خفر السواحل الليبي خلال اجتماع للجنتي الخارجية والدفاع في مجلس النواب للإقرار النهائي للبعثات الدولية.

ليتّا وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “في العام الماضي صوتنا لصالح إعادة التمويل مع التزام بتغيير المسار. هذا الالتزام لم يتحقق”.

