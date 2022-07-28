الدباشي: إذا لم يستيقظ الفبرايريون فستذبح الثورة قريباً

حذر إبراهيم الدباشي سفير ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة، من سماهم “الفبراريون” من وصول أنصار النظام السابق لسدة الحكم في ليبيا.

كتب قائلًا على “فيسبوك”: “تسلقوا جدار ثورة فبراير ونسبوها إليهم، تخلصوا من كل من كان له دور هام في ثورة فبراير بعد ان شوهوهم وحولوهم إلى اعداء ولاجئين، أبعدوا كل خبراء ومهنيي فبراير عن مواقع القرار وسيطروا على مفاصل الدولة”.

وتابع قائلًا: “تحالفوا مع انصار النظام السابق واشتروا المسلحين بالمال للاحتفاظ بالسلطة واقتسام الثروة، وأفشلوا مع حلفاءهم اجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 لكي لا يخسروا مكاسبهم، فقدوا دعم جل المسلحين وأصبح أنصار النظام السابق أكثر منهم نفوذًا” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “يقود أنصار النظام السابق وقادوا وزارات ومؤسسات سيادية في حكومات الشرق والغرب ومع ذلك ينفون مشاركتهم في السلطة، ويسعى أنصار النظام السابق للإجهاز على مسار الثورة والاستفراد بالسلطة بدعم من الاتحاد الأفريقي وروسيا تحت شعار المصالحة الوطنية التي تعني بالنسبة لهم تمكين سيف الاسلام القذافي من حكم ليبيا” على حد قوله.

واختتم قائلًا: “اذا لم يستيقظ الفبرايريون فستذبح الثورة قريبًا من الوريد الى الوريد بعد أن أصبحت في مرحلة موت سريري بفعل تآمر العملاء وتدخل الغرباء وجشع بعض المنتمين إليها، والأسابيع القادمة ستشهد معركة فبراير الأخيرة سلمًا أو حربًا وسيتحدد فيها مصير فبراير ومصير ليبيا شئنا أم أبينا، و فبراير الحقيقية المنتصرة هي التي تساوي بين الليبيين وتضمن حقوق الجميع وتنظر الى المستقبل دون ان تفرط في الثوابت، فاستيقظوا واتحدوا قبل أن تضيع كل التضحيات هباءً منثورا”.