بن قدارة: لابد من دعم شركة السرير وتذليل كافة الصعاب التي تواجهها

عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعاً تقابلياً مع شركة السرير للعمليات النفطية برئاسة فرحات بن قدارة، وبحضور كل من الدكتور خليفة عبدالصادق ” وكيل وزارة النفط وعضو مجلس الإدارة ” وأعضاء مجلس الإدارة أحمد عمار، وحسين صافار، مسعود سليمان موسى.

يأتي ذلك ضمن مواصلة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعاته مع الشركات النفطية بهدف متابعة أنشطتها وتأكيد المساعي التي تهدف لزيادة معدلات الإنتاج.

وتم خلال الاجتماع، تقديم عرض فني تضمن نشاط الشركة والصعوبات التي تعترض سير أعمالها، إضافةً إلى مناقشة بعض الأمور الفنية والمالية.

وشدد بن قدارة، على ضرورة دعم الشركة وتذليل كافة الصعاب من أجل مواصلة العمل والرفع من مستوى الإنتاج.

كما تمت الإشادة، بنظام التحول الرقمي الذي تبنته الشركة في أعمالها الذي أضاف نجاحاً كبيراً لها، إضافة إلى تحقيق معدلات باهرة في نسبة الحوادث بالشركة والتي وصلت الى نسبة 0% .