الدبيبة يعقد اجتماعا بشأن إطلاق مبادرة الإقراض والأراضي السكنية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعا لمتابعة تنفيذ مبادرته الخاصة بالإقراض والأراضي السكنية.

وضم الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء، وزير الحكم المحلي رئيس لجنة متابعة المبادرة بدر الدين التومي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، ورئيس لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي محمد عياد، ورئيس لجنة إدارة مصلحة أملاك الدولة بشير قنيجوة، ورئيس لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني عبد الحكيم السلطني، ورئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري المستشار فرج المحمودي، وعضو مجلس إدارة صندوق الزكاة صبري الحسناوي، ومدير الشركة الليبية للتهيئة العمرانية نصر سعد بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقدم رئيس لجنة متابعة المبادرة، عرضا ضوئيا بشأن الخطوات المتخذة بشأن تنفيذ المبادرة وانطلاقها مع اليوم العالمي للشباب.

وأكد رئيسي مجلسي إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وشركة التهيئة العمرانية، جاهزية المرحلة الأولى للتوزيع بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وشددا على استمرار العمل في تجهيز المرحلة الثانية التي يتم العمل بها بشكل متوازٍ.

وشدد رئيس الوزراء خلال هذا الاجتماع، على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الشباب من خلال هذه المبادرة مع تقديره للجهود المبذولة من كل الجهات رغم الظروف الصعبة، والعمل في هذا الملف المتوقف منذ عشر سنوات دون القيام بأي إجراءات إدارية أو فنية أو مالية بشأنه، مؤكدا أن ما يقومون به بشأن تفعيل ملف الإقراض السكني وتوزيع الأراضي السكنية سيظل خطوة مقدرة من كل أبناء الشعب الليبي.