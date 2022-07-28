طرح المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض والأراضي السكنية أغسطس المقبل

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، طرح المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض والأراضي السكنية بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، الذي يحل في الثاني عشر من أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بحضور وزير الحكم المحلي، رئيس لجنة متابعة المبادرة بدر الدين التومي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، ورئيس لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي محمد عياد، ورئيس لجنة إدارة مصلحة أملاك الدولة بشير قنيجوة، ورئيس لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني عبد الحكيم السلطني، ورئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري المستشار فرج المحمودي، وعضو مجلس إدارة صندوق الزكاة صبري الحسناوي، ومدير الشركة الليبية للتهيئة العمرانية نصر سعد.

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موعد المرحلة الأولى من المبادرة

وقدم رئيس لجنة متابعة المبادرة، عرضا ضوئيا حول الخطوات المتخذة بشأن تنفيذ المبادرة وانطلاقها مع اليوم العالمي للشباب، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وأكد رئيسا مجلسي إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وشركة التهيئة العمرانية، جاهزية المرحلة الأولى للتوزيع لمناسبة اليوم العالمي للشباب، وتأكيدهم على استمرار العمل في تجهيز المرحلة الثانية التي يجرى العمل بها بشكل متوازٍ.

وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الشباب من خلال هذه المبادرة، و«العمل في هذا الملف المتوقف منذ عشر سنوات دون القيام بأي إجراءات إدارية أو فنية أو مالية بشأنه».

مبادرة الإقراض والأراضي السكنية

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، خلال مؤتمر صحفي في 20 فبراير الماضي، تفاصيل مبادرة الدبيبة التي أعلنها خلال الاحتفال الرسمي لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، بشأن توزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضا لاستكمالها، وكذلك توزيع قطع الأراضي على الشباب في مختلف أنحاء ليبيا.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة أن الوحدات السكنية المستهدفة بالمبادرة «هي المتوقفة منذ عشر سنوات ولم تخصص سابقا»، مطمئنا المواطنين الذين لديهم تخصيص في شقق سكنية غير مكتملة «أنها غير مشمولة بمبادرة رئيس الحكومة بشأن توزيع 100 ألف شقة».