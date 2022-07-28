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مخاطبا اللافي.. نورلاند: يجب إبعاد الليبيين عن خطر الصراعات المسلحة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

شدد السفير الأمريكي لدى ليبيا ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على ضرورة إبعاد الليبيين عن “خطر الصراع بين الجماعات المسلحة”.

جاء ذلك خلال لقائه مع عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الخميس، وفق تغريدة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا.

وقال نورلاند في: “ناقشت أنا ونائب رئيس المجلس الرئاسي اللافي، اليوم، أهمية المصالحة الوطنية للانتخابات ولاستقرار ليبيا على المدى الطويل”.

كما شدد المبعوث الأمريكي على أنه ينبغي  ألا يواجه الليبيون العاديون خطر الصراع بين الجماعات المسلحة.

ووصل نورلاند إلى العاصمة طرابلس في وقت سابق اليوم، لإجراء عدد من اللقاءات مع المسؤولين الليبيين، استهلها بمقابلة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، ورئيس أركان الدبيبة الفريق محمد الحداد.


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صحيفة العنوان الليبية

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