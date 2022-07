الدرقاش: جويلي ارتضى لنفسه أن يكون جزءًا من مؤامرة حفتر لإدخال الفتنة للعاصمة

ليبيا – أكد مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة أن أسامة جويلي يعلم جيدًا أنه لا يستطيع أن يُمكّن حكومة فتحي باشاآغا من دخول طرابلس حتى لو استعمل القوة.

الدرقاش قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن جويلي ارتضى لنفسه أن يكون جزءًا من ما أسماها “مؤامرة” خليفة حفتر لإدخال الفتنة للعاصمة وهو أمر لا يخدم أحدًا سوى حفتر. بحسب قوله.

وأشار إلى أن جويلي رضي لنفسه أن يكون بيدقًا في يد حفتر وألعوبة بين أصابعه و”بعد السيف علّق منجل” وهذه هي نهاية كل منافق يظهر خلاف ما يُبطن. وفقًا لتعبيره.

