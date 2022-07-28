السويحلي: مهووس السلطة “باشاغا” أوصلنا إلى حالة القلق وعدم الاستقرار

هاجم عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق وعضوه الحالي، فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب وأسامة جويلي، القيادي العسكري في المنطقة الغربية.
كتب قائلًا على فيسبوك: “التهديد بالحرب لتحقيق طموحات شخصية، أسلوب مرفوض وقد جُرب وفشل؛ وأول من يكتوي بنارها هو من يهدد بها ولنا فى التاريخ القريب عِبرة.. 2.5 مليون ليبي يريدون انتخابات تأتي بحكومة شرعية موحدة، ويرفضون حالة القلق وعدم الاستقرار التي أوصلنا إليها مهووس السلطة “باشاغا” وقائمته الخاسرة بجنيف” وفق تعبيره.
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