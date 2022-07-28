بسبب تحفظ جهات اعتبارية.. إلغاء المعرض العائم في مصراتة

أعلن المجلس البلدي مصراتة إلغاء استضافة المعرض العائم على متن السفينة (لوغوس هوب) بعد ورود عديد التحفظات من جهات اعتبارية.

وأكدت بلدية مصراتة في بيان لها أنها تلقت عديد التحفظات من جهات اعتبارية، ومهتمين من المدينة وخارجها، حول كون المعرض قد يؤدي لتوجيه رسائل عبر جهات تتعارض في أنشطتها مع قوانين الدولة الليبية.

وبينت البلدية أنها كلّفت مجموعة من المستشارين والمتخصصين للبحث عن حقيقة وخلفيات وصحة هذه التحفظات، ثم قرّرت ضرورة إلغاء هذه التظاهرة، وإيقاف استضافة السفينة المعنية بميناء مصراتة البحري، وذلك حرصاً على عدم إثارة أي لغط ودرءاً لأي شبهات.

وأشارت البلدية إلى أنها أبلغنا إدارة المنطقة الحرة مصراتة عن إلغاء الترتيبات لاستضافة هذا المعرض، وسعيها المستمر لإقامة نشاطات أخرى تخدم الثقافة في المدينة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.