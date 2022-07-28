بن قدارة يؤكد للسفير الإيطالي الفرص الاستثمارية في قطاع النفط والغاز

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية، فرحات بن قدارة، خلال لقاء مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، حيادية المؤسسة والتعاون التاريخي بين البلدين في قطاع النفط والغاز، وفق تغريدة نشرها حساب مؤسسة النفط على «تويتر».

وشدد بن قدارة، خلال اللقاء، على الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة التي تتطلب خبرة وقدرات فنية واقتصادية دولية، لا سيما في الإنتاج، حيث تتطلع المؤسسة الوطنية للنفط إلى زيادة معدلات الإنتاج.

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مأدبة عشاء لسفراء معتمدين لدى ليبيا

ومساء أمس الأربعاء، أقام بن قدارة مأدبة عشاء لعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا بالتنسيق بين وزارة النفط والغاز ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبحضور عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، حيث جرى مناقشة التعاون في مجال النفط بين المؤسسة الوطنية للنفط وممثلى الدول المشاركة.

وأول أمس الثلاثاء، أجرى المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، حيث أكد على ضرورة «الحفاظ على حياد المؤسسة الوطنية للنفط، والمناصب السيادية، وعلى استخدام الموارد الوطنية بطريقة شفافة وعادلة».