وفد بلدية مصراتة: الدبيبة وافق على مطالبنا بما فيها صرف رواتبنا

أعلنت بلدية مصراتة خمسة مخرجات للاجتماع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الأربعاء، مع وفد من البلدية، من بينها الاتفاق على دعم مركز علاج وغسيل الكلى عبر التعاقد مع شركة متخصصة لتوفير الأدوية والمشغلات والمتطلبات كافة بشكل مستمر.

وقالت البلدية في بيان، اليوم الخميس، إن وفدها المكون من أعضاء المجلس البلدي، ومديري القطاعات الحكومية، ورؤساء الفروع بالبلدية ومخاتير المحلات، التقوا الدبيبة في إطار الجهود المبذولة لحل المختنقات الإدارية والمالية.

وشملت مخرجات الاجتماع كذلك الاتفاق على «متابعة الإفراجات المالية لجميع موظفي القطاعات والجهات العامة بالبلدية، وصرف رواتب رؤساء الفروع بالبلدية ومخاتير المحلات»، فضلا عن «تفعيل قانون رواتب أسر الشهداء، وصرف رواتبهم عن السنوات الماضية وعلى فترات حسب ميزانية الدولة».