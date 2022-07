ليبيا – قال المحلل الاقتصادي جمعة المنتصر إن سعر صرف الدولار مقابل العملة الليبية يعتبر مرتفعًا جدًا حاليًا، ولا بد من تخفيضه لتحريك الأسواق.

المنتصر وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أضاف: “إن خفض قيمة الدينار مطلع العام الماضي حقق بعض الجوانب الإيجابية منها حل أزمة السيولة النقدية جزئيًا بعد استعادة النقود التي تسربت من حسابات المصارف، ولكن في المقابل لم يجرِ القضاء على السوق الموازية أو حتى تنظيمه عبر شركات صرافة رسمية”.

وأشار المنتصر إلى أن عدم استقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية وضعف قوته الشرائية تسبب في تدني مستويات المعيشة مع الغلاء العالمي.

The post المنتصر: سعر صرف الدولار يعتبر مرتفعًا جدًا حاليًا ولا بد من تخفيضه لتحريك الأسواق first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية