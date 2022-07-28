حكومة الوحدة الوطنية : السبت عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

طرابلس 28 يوليو 2022 (وال)- أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية مساء اليوم الخميس، قرار رقم (333 ) لسنة 2022 م؛ بشأن عطلة رأس السنة الهجرية.

هذا وجاء القرار في مادته الأولى: تنفيذًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2012 م؛ بشأن العطلات الرسمية، فتقرر اعتبار يوم السبت الموافق 30 يوليو، عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة، على أن يُراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الانسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين فيها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم، وذلك طبقًا لأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (12) لسنة 2010 م. (وال) م ب/ ر ت

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