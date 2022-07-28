الشيباني: الانتخابات يجب أن تتم بناءً على قوانين صادرة من السلطة التشريعية

صرح عضو مجلس النواب جاب الله الشباني بأن دور الحكومة إزاء العملية الانتخابية التي يطالب بها الليبيون هو توفير الدعم اللوجستي، لافتًا إلى أن الجهة التي تقوم بإجراء الانتخابات هي المفوضية العليا للانتخابات بناء على قوانين صادرة من السلطة التشريعية.

الشيباني وفي تصريحات صحفية، رأى أن طرح غير ذلك سيكون عرضة للطعن وحجة للكثيرين بعدم قبول النتائج.

وجدد عضو البرلمان التأكيد على عدم وجود توافق بين مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية، مع وجود الكثير من المعوقات في سبيل الوصول الى توافق بينهما.