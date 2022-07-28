البيوضي: نطالب السقوطري بتوضيح الموقف حول إقالته أو استقالته

طالب المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، بضرورة تحديد موقف رئيس بلدية مصراتة محمود السقوطري، الذي غاب عن اجتماع أمس لبعض الجماعات التي تتبع حكومة الدبيبة، مطالبا إياه بالظهور الإعلامي وتوضيح الملابسات الأخيرة خاصة بعد ظهور رئيس بلدية مكلف.

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري حافظ على حياده السياسي منذ انتخابه وهو ابتعد عن نهج سابقيه بشكل واضح.

وأضاف أن الجاحد من ينكر نجاح البلدية في تقديم الحد الأدنى خصوصا وأن المدينة وليبيا تعصفها حالة سياسية بالغة التعقيد، وعدم وجوده في الاجتماع يوم أمس رسالة واضحة وعلنية تؤكد أن محاولة استخدام المجلس المنتخب كأداة في الصراع أمر غير مقبول بالنسبة له”.

ولفت إلى أن وجود عميد مكلف يطرح تساؤل هل استقال أم أقيل أم أن الحكومة حاولت تمرير رسائلها لتبرير غياب السقوطري.

وأوضح:” أنا كمواطن من المدينة أطالب السقوطري بالخروج بشكل علني ووضع سكان المدينة أمام حقيقة الأوضاع ومتى ستبدأ اللجنة المحايدة عملها وما هي الضمانات الحقيقية للحفاظ على السلم الأهلي، وهل سيقدم كعميد للبلدية على تقديم خيارات سياسية ضامنة”.

وتابع البيوضي:” أما إذا تمت إقالته أو استقالته فعليه أن يوضح الأمر والأسباب”.