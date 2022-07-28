بريطانيا تؤكد ضرورة الحوار الذي يمكّن من العودة إلى الوحدة في ليبيا

أكدت بريطانيا على ضرورة الحوار الذي يمكّن من العودة إلى الوحدة في ليبيا والتقدم نحو الانتخابات.

وأعربت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولاين هورندال في تغريدة لها بموقع “تويتر” عن امتنانها لرئيس الحكومة فتحي باشاغا للحديث معها ومع مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ستيفن هيكي.

وأضافت سفيرة بريطانيا أن بلادها وافقت على ضرورة الحوار الذي يمكّن من العودة إلى الوحدة في ليبيا والتقدم نحو الانتخابات وأردفت: يجب تجنب اللجوء للعنف من قبل الجميع.

وبينت سفارة بريطانيا أن هيكي وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري عقدا لقاء مميزا جرى خلاله تبادل الرؤى حول التعاون بين المملكة المتحدة وليبيا والكثير من الفرص لزيادة المشاركة في المدينة.